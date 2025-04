Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio lungo la Strada Statale 18, a pochi passi dall’ingresso del centro abitato di Policastro Bussentino.

Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate. Entrambe sono finite fuori strada.

Cinque le persone ferite, tra cui tre bambini e due adulti, tutte trasportate in ospedale per accertamenti. Le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Sapri e i colleghi della Stazione di Vibonati per i rilievi del caso e per gestire la viabilità.

Presenti anche due ambulanze del 118 New Geo di Sapri e Policastro che hanno prestato i primi soccorsi.