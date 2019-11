E’ boom di presenze ad Atena Lucana per la III edizione del “Food Day” organizzata dall’azienda Adra

L’Adra di Atena Lucana, azienda leader nel settore del food, festeggia un ulteriore successo grazie alla nutrita partecipazione alla terza edizione del “Food Day”, evento che rappresenta la sintesi tra industria e operatori del food.

Tra le principali regioni coinvolte la Campania, la Calabria e la Basilicata, che hanno visto fondere tradizione e innovazione nel settore alimentare.

Tre le ambientazioni per questa edizione, il Pub, il Bar e il Ristorante, tutte con apposite aree dedicate dove i visitatori hanno potuto godere delle degustazioni preparate con sapienza dagli chef di settore.

Si è partiti con la zona colazione, dove protagonisti indiscussi sono stati i cibi dolci per iniziare una nuova giornata con la carica necessaria, per poi proseguire con uno spuntino di mezza giornata, passando per i primi piatti e, in particolare, la pasta dai molteplici gusti.

Particolare attenzione è stata dedicata allo street food e agli assaggi di pesce, specialità dell’Adra, ma anche al pane e alle sue gustose declinazioni, come i colorati panini gourmet. Rinnovata la friggitoria, che si è presentata in chiave artigianale e regionale campana.

Nel corso dell’evento sono state presentate anche innovative tecniche di cottura dei cibi, come la vasocottura che consente di cuocere il prodotto in modo salutare preservando tutte le sue qualità.

“Questa edizione ha superato le nostre aspettative – il commento del titolare Peppino Cirigliano – e notiamo sempre di più il vivo interesse degli ospiti ai nostri eventi, segno che riusciamo a coinvolgerli trasmettendo qualcosa di positivo. La circostanza che più ci incoraggia è quella per cui i nostri clienti ci vedono anche come un’azienda di consulenza professionale nel campo del food e non solo come fornitore“.

– Maria De Paola –