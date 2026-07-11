Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia hanno arrestato uno straniero, senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale, ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata.

L’intervento è scaturito dopo una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza relativa a una rapina in corso ai danni di un marocchino regolarmente soggiornante in Italia, nel cortile dell’abitazione della vittima. Minacciandolo un coltello da cucina con lama di circa 22 centimetri, lo straniero si è fatto consegnare un borsello contenente documenti di identità, il titolo di soggiorno, una carta di pagamento, denaro e un telefono.

Il rapinatore ha tentato la fuga che però è stata rallentata dall’intervento di un residente della zona, circostanza che ha consentito l’intervento dei poliziotti.

Gli agenti hanno recuperato e sequestrato il coltello utilizzato per la rapina e hanno restituito alla vittima l’intera refurtiva.

Al termine degli adempimenti di rito l’uomo è stato arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale di Salerno, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.