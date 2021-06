Arrivano due nuovi treni Swing in Basilicata. Consegnati nella stazione di Potenza Centrale

Due nuovi treni Swing circolano sulla rete lucana.

L’arrivo dei due convogli rientra nel Contratto di servizio 2015-2023 sottoscritto da Regione Basilicata e Trenitalia (Gruppo FS Italiane) che prevede sei treni Swing, di cui quattro già in esercizio per un investimento complessivo di 27, 2 milioni di euro (di cui 23,7 da parte di Trenitalia e 3,5 a carico della Regione), consentendo un significativo abbassamento dell’età media della flotta dei treni regionali in circolazione in Basilicata. Alla consegna di questa mattina nella stazione di Potenza Centrale erano presenti Donatella Merra, assessore ai Trasporti della Regione Basilicata, Sabrina De Filippis, Direttore Divisone Passeggeri Regionale Trenitalia e Bruna Di Domenico, Direttore Regione Trenitalia Puglia e Basilicata.

A partire dal 18 luglio saranno sei i treni giornalieri che percorreranno la linea Cosenza-Metaponto con fermate a Nuova Siri, Policoro, Scanzano e Metaponto. Confermati i servizi giornalieri lungo la linea Cosenza-Sapri con alcune fermate aggiuntive a Marina di Maratea, Maratea e Acquafredda di Maratea.

“Con l’inaugurazione dei nuovi treni Swing che Trenitalia ha messo a disposizione della Regione Basilicata – dichiara Donatella Merra – compiamo un ulteriore passo in avanti verso la riforma della mobilità lucana. Abbiamo iniziato dal miglioramento del trasporto su gomma ed oggi proseguiamo con un’offerta di servizi ferroviari sempre più all’avanguardia”.

I treni Swing sono progettati secondo nuovi standard di comfort, sicurezza e accessibilità. Composti da 3 carrozze ciascuno, con motori diesel, possono raggiungere una velocità di 130 km/h. Sono inoltre treni più sostenibili con una riduzione dei consumi inferiore a quelli delle precedenti generazioni. Ciascun treno dispone di 159 posti a sedere, di cui due dedicati a persone con ridotta capacità motoria e quattro spazi porta bici, per una mobilità sempre più integrata e green.

Sono dotati, inoltre, di pedane retrattili per agevolare l’accesso anche alle persone a ridotta mobilità. Tra i servizi a bordo: un impianto di videosorveglianza con 12 telecamere, 6 schermi luminosi per le informazioni in tempo reale, un impianto di illuminazione a LED e prese di corrente in corrispondenza delle sedute. Due le toilette di bordo, delle quali una dedicata alle persone con mobilità ridotta. Ulteriori 6 telecamere esterne garantiscono il controllo delle fasi di ingresso e uscita dei viaggiatori.