Potenza: domani inaugurazione della sede dell’Associazione Genitori e Giovani Diabetici Basilicata

Verrà inaugurata domani, venerdì 18 giugno, alle ore 17.30, la sede dell’Associazione di Genitori e di Giovani Diabetici della Basilicata. Il locale, sito in Via Tirreno 28 al Rione Cocuzzo (Serpentone), è stato ottenuto in seguito alla vincita di un bando pubblico dell’ATER. La nuova sede ha preso vita dopo diversi lavori di ristrutturazione e sistemazione, con il sostegno di alcuni genitori e soci della stessa associazione.

All’inaugurazione saranno presenti il sindaco Mario Guarente, per il taglio del nastro, don Donato Lauria, per la benedizione, altre cariche istituzionali regionali e comunali e referenti e membri dell’associazione.

Per l’occasione è stato chiesto a tutti i bambini e ragazzi dell’associazione di dare vita alla nuova sede con disegni, quadri, fiori e qualsiasi oggetto da donare per colorare e rendere accogliente la nuova casa di AGGD Basilicata.

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e si potrà seguire anche da casa, in diretta, sulla pagina Facebook ufficiale di AGGD Basilicata.