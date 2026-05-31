Paura nella serata di ieri nella Zona Industriale di Battipaglia.

Per cause da accertare, un incendio si è sviluppato in un deposito di 200 metri quadri con all’interno pannelli per porte blindate.

Dopo l’allarme, sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli e quelli di Giffoni per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Fortunatamente non si registrano feriti.

Presenti anche i Carabinieri che hanno rintracciato i proprietari e hanno dato il via alle indagini del caso.