Un drammatico schianto tra auto questa notte è costato la vita ad un giovane lungo la Strada Provinciale 27b tra Baronissi e Fisciano.

Per cause in corso di accertamento una Fiat 500 ed una Lancia Musa si sono violentemente scontrate. Nell’impatto ad avere la peggio è stato un 21enne di Baronissi che, trasportato dai sanitari del 118 in ospedale, non ce l’ha fatta ed ha smesso di vivere.

Un altro giovane è rimasto gravemente ferito ed è stato ricoverato in codice rosso nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Ruggi” di Salerno.

Si registrano anche altre due persone ferite.

Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri ed è stata necessaria anche la presenza dei Vigili del Fuoco.

– Chiara Di Miele –