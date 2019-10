Lavori nella galleria “San Vito” sulla Cilentana. Tratto chiuso al traffico dal 14 al 18 ottobre

A partire da lunedì 14 ottobre Anas S.p.A. avvierà i lavori per il rifacimento della pavimentazione stradale nella galleria “San Vito” situata lungo la Statale 18var “Cilentana”, nel comune di Futani.

Per consentire le operazioni in piena sicurezza per la circolazione, si rende necessaria la chiusura del tratto di Statale compreso tra lo svincolo di Ceraso (km 139,760) e lo svincolo di Futani (km 147,085) fino al 18 ottobre.

Per limitare i disagi al traffico i lavori saranno eseguiti in orario notturno, nella fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e le ore 6.00 del giorno successivo.

I veicoli provenienti da Salerno e diretti a Cuccaro Vetere – Futani – Montano Antilia – Sapri dovranno uscire allo svincolo di Vallo della Lucania, proseguire sulle Strade Provinciali ex SS18, 143 e 143var e rientrare sulla SS18var allo svincolo di Massicelle – Montano Antilia.

I veicoli provenienti da Sapri e diretti a Cuccaro Vetere – Ceraso – Vallo della Lucania – Salerno dovranno uscire allo svincolo di Massicelle – Montano Antilia, proseguire sulle Strade Provinciali 143, 143var ed ex SS18 e rientrare sulla SS18var allo svincolo di Vallo della Lucania.

I veicoli diretti a Ceraso ed a Futani possono proseguire lungo la SS18var, rispettivamente fino allo svincolo di Ceraso (che resterà aperto solo in direzione da e per Salerno) ed allo svincolo di Futani (che resterà aperto solo in direzione da e per Sapri). Lo svincolo di Cuccaro resterà, invece, chiuso per tutte le direzioni.

– Chiara Di Miele –