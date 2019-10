Il Gruppo Fratres Vallo di Diano promuove una nuova giornata dedicata alla raccolta di sangue.

L’appuntamento è per domani presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla, dalle ore 8.30 alle 12.00.

La raccolta di domani, come sottolineato dal Gruppo Fratres, è organizzata per facilitare le donazioni di chi non può liberarsi dal lavoro e offrire il proprio contributo vitale nelle mattine dal lunedì al venerdì presso il Centro Trasfusionale di Polla.

Un gesto di solidarietà, generosità e responsabilità.

– Antonella D’Alto –