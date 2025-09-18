Fornitura dei libri alla Biblioteca comunale di Teggiano. Pubblicato l’avviso per gli operatori economici interessati
Il Comune di Teggiano, guidato dal sindaco Michele Di Candia, ha ottenuto un contributo di 7.000 euro dalla Regione Campania nell’ambito del bando a sostegno dell’editoria libraria campana.
Le risorse saranno utilizzate per l’acquisto di libri di editori campani presso librerie di prossimità, destinati alla Biblioteca comunale.
Il Comune intende individuare almeno 3 librerie con codice ATECO principale 47.61, localizzate prioritariamente nel territorio di Teggiano e del Vallo di Diano (in subordine in provincia e in Campania), interessate alla fornitura dei volumi.
I libri dovranno essere scelti tra quelli pubblicati da almeno 5 editori campani (codice ATECO 58.11) con un catalogo minimo di 30 titoli.
Gli operatori economici interessati dovranno inviare la propria manifestazione di interesse utilizzando l’apposito modello e allegando la documentazione richiesta.
Le domande potranno essere trasmesse via PEC a protocollo-notifiche.teggiano@asmepec.it, via e-mail a amministrazione@comune.teggiano.sa.it oppure consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune.
Per tutti i dettagli consultare l’avviso completo disponibile sul sito istituzionale del Comune di Teggiano.