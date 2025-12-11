Caggiano: il 14 dicembre in piazza Lago i cioccolatini della Fondazione Telethon per sostenere la ricerca scientifica
Anche quest’anno il Comune di Caggiano si unisce alla grande campagna di solidarietà della Fondazione Telethon, sostenendo la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.
Domenica 14 dicembre dalle ore 9.00 alle 13.00 in Piazza Lago saranno in vendita i cioccolatini dal cuore grande Telethon. Con un’offerta si contribuirà allo sviluppo della ricerca scientifica.
“La nostra comunità, da sempre sensibile e generosa, non manca mai di dimostrare la propria vicinanza a questi importanti eventi di solidarietà – hanno commentato dall’Amministrazione comunale – È proprio grazie al vostro sostegno che possiamo continuare a fare la differenza. Partecipiamo numerosi!”.
Insieme possiamo sostenere la ricerca e costruire un futuro migliore.