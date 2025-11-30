Dramma della solitudine a Montecorvino Rovella. Trovato in casa senza vita
Dramma della solitudine oggi a Montecorvino Rovella. Un uomo di 70 anni è stato trovato senza vita nel suo appartamento di via Diaz.
L’uomo non dava notizie da circa una settimana e così intorno alle 14 sono stati allertati i soccorsi.
Sul posto i Vigili del Fuoco, l’ambulanza del VOPI e l’automedica del servizio 118 da Salerno.
I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 70enne.
Toccherà ai Carabinieri e al medico legale fare luce sull’accaduto e sulle cause della morte che potrebbero essere naturali.