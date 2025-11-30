Teggiano: il 14 dicembre e l’11 gennaio porte aperte al Polo Liceale “Pomponio Leto”
Il 14 dicembre e l’11 gennaio presso il Polo Liceale “Pomponio Leto” di Teggiano si svolgeranno gli open day per l’orientamento dei futuri studenti che intenderanno intraprendere un percorso liceale.
Vasta la scelta degli indirizzi che spazia tra Liceo Scientifico, delle Scienze Applicate, delle Scienze Umane, delle Scienze Umane con opzione Economico Sociale, del Made in Italy, Artistico e Linguistico.
Durante le giornate di apertura, con orari che vanno dalle 10 alle 13 e dalle 15:30 alle 19, i ragazzi potranno partecipare ad attività laboratoriali con studenti e docenti e scoprire l’offerta formativa e il progetto L.E.T.O. a cura della Dirigente scolastica Maria D’Alessio che si terrà nell’Aula Magna “A. Innamorato” alle 10:30 e alle 15:30.
Dal 9 dicembre, inoltre, si potrà partecipare a “una giornata da liceale”. Per informazioni e prenotazioni bisogna contattare i numeri del professore Di Bisceglie 348-3682950 e della professoressa Totaro 389-4729264.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria all’indirizzo mail SAIS02600Q@istruzione.it, al numero 0975-79038 o consultare il sito www.iisteggiano.edu.it/