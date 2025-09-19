I numerosi cinghiali che attraversano le strade del Vallo di Diano continuano a costituire un serio pericolo per la sicurezza degli automobilisti.

Questa sera si è verificato un incidente stradale lungo la Fondo Val d’Agri nel territorio di Atena Lucana. Il conducente di una BMW X1 si è improvvisamente trovato davanti un ungulato di grossa taglia mentre viaggiava lungo la Statale 598 e non è riuscito ad evitarlo.

L’impatto con l’animale ha provocato gravi danni alla carrozzeria dell’auto, ma fortunatamente sia lui che le altre due persone a bordo, provenienti da Potenza, non hanno riportato ferite.

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per i rilievi. L’auto è stata invece recuperata dal Soccorso Stradale Menafra Multiservice di Sala Consilina.

Il ripristino e la pulizia della strada sono stati affidati alla ditta Arechi Multiservice ESA Paciello di Sassano.

La presenza di cinghiali che si avvicinano sempre più spesso ai centri abitati e alle zone urbanizzate rappresenta un rischio per la comunità che denuncia ancora una volta con forte apprensione quella che sembra una problematica senza soluzione.