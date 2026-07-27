Un viaggio nel segno delle radici, della memoria e della volontà di costruire nuove opportunità di collaborazione tra le comunità campane e gli Stati Uniti. È questo il significato della visita ufficiale che la presidente della Federazione delle Associazioni Campane negli USA, Marialena Marzullo, ha compiuto nei comuni di Teggiano e Monte San Giacomo, prima missione istituzionale in Italia dalla sua recente elezione alla guida della prestigiosa organizzazione che riunisce decine di associazioni di corregionali oltreoceano.

Ad accompagnarla la segretaria di corrispondenza Maria Rizzo Fasanella, il segretario alle Finanze Raffaele Marzullo e il vicepresidente dello Stato di New York Enrico Romano.

Nata negli Stati Uniti da genitori originari di Aquilonia, in provincia di Avellino, Marialena Marzullo, dopo aver preso parte al Giffoni Film Festival, ha voluto inserire nel suo programma istituzionale una visita alle due comunità del Vallo di Diano che vantano una storia di emigrazione tra le più significative della Campania. Due realtà che negli Stati Uniti continuano a mantenere vive le proprie tradizioni grazie al Club San Cono di Brooklyn, punto di riferimento per i teggianesi d’America, e all’associazione Sangiacomesi nel Mondo di Hoboken, nel New Jersey.

La prima tappa si è svolta nel Palazzo di Città di Teggiano, dove il sindaco Michele Di Candia ha accolto la delegazione americana in un clima di grande cordialità. Nel corso dell’incontro il primo cittadino ha consegnato alla presidente Marzullo lo stemma ufficiale della città e una copia del volume “Storia di Teggiano” dello storico Arturo Didier, quale simbolo dell’identità culturale e storica della comunità.

Momento particolarmente significativo è stato il collegamento in videoconferenza con il tesoriere della Federazione delle Associazioni Campane negli USA, Cono Morena, intervenuto direttamente dal New Jersey, a testimonianza di una rete associativa che continua a mantenere vivi i rapporti con i territori d’origine.

La visita è poi proseguita a Monte San Giacomo, dove la presidente è stata ricevuta dal sindaco Angela D’Alto insieme ai componenti dell’amministrazione comunale. Anche qui l’incontro si è trasformato in un momento di confronto sul valore dell’emigrazione, sul ruolo delle associazioni e sulle prospettive di una collaborazione sempre più stretta tra le comunità italiane e quelle italo-americane.

“Ringrazio di cuore i sindaci Michele Di Candia e Angela D’Alto per la splendida accoglienza ricevuta – ha dichiarato la presidente Marialena Marzullo –. Le comunità di Teggiano e di Monte San Giacomo rappresentano due tra le realtà più antiche e prestigiose della nostra Federazione. Era importante per me conoscere personalmente questi luoghi da cui sono partite tante famiglie che oggi contribuiscono alla crescita delle nostre associazioni negli Stati Uniti. Mi auguro di poter ospitare presto i due sindaci e le rispettive delegazioni in America, per rafforzare ulteriormente quel legame che unisce i nostri territori e costruire nuove occasioni di collaborazione”.

Parole di sincera riconoscenza sono state espresse anche dai sindaci dei due comuni.

“Ringraziamo la presidente Marialena Marzullo per aver voluto inserire Teggiano e Monte San Giacomo tra le prime tappe del suo viaggio istituzionale in Italia – hanno dichiarato Michele Di Candia e Angela D’Alto –. È un gesto che ci onora profondamente e che conferma quanto siano ancora forti i rapporti con le nostre comunità emigrate negli Stati Uniti. Alla presidente rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro, certi che, grazie alla sua competenza, alla sua sensibilità e al suo entusiasmo, il legame tra le nostre comunità e gli Stati Uniti continuerà a crescere, valorizzando il prezioso patrimonio umano, culturale e sociale rappresentato dai tanti nostri concittadini che vivono oltreoceano”.

La visita della presidente Marialena Marzullo assume un valore che va ben oltre il protocollo istituzionale. È il segno concreto di una comunità che, pur vivendo a migliaia di chilometri di distanza, continua a riconoscere nelle proprie origini un patrimonio da custodire e valorizzare. Un ponte ideale tra Campania e America che, grazie al lavoro della Federazione delle Associazioni Campane negli USA e alla collaborazione delle amministrazioni locali, guarda oggi con rinnovata fiducia a nuovi progetti di scambio culturale, sociale ed economico.