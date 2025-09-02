Dramma a Lentiscosa di Camerota. Donna muore soffocata mentre mangia la mozzarella
Drammatico accaduto a Lentiscosa, frazione di Camerota, dove una 61enne originaria di Benevento è morta soffocata mentre mangiava una mozzarella.
La donna, secondo quanto emerso, avrebbe iniziato ad avere difficoltà nel respirare dopo aver ingerito un boccone. Inutili i tentativi di salvarla da parte dei sanitari del 118, allertati ad intervenire sul posto.
La 61enne, proprietaria di una casa a Camerota, si trovava in vacanza come ogni anno nella località cilentana.
Sconvolta la comunità che ha appreso la tremenda notizia.