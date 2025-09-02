Eboli: marocchino guida senza patente, altri due usano bici elettriche modificate. Denunciati
La Polizia Municipale di Eboli nel corso di un’operazione di controllo sul territorio ha fermato e sanzionato diversi cittadini extracomunitari per violazioni al Codice della Strada.
L’attività si è concentrata in particolare in località Santa Cecilia, dove sono stati riscontrati casi di guida senza patente e circolazione di veicoli modificati illegalmente.
Il primo episodio ha riguardato un 46enne marocchino fermato mentre guidava un veicolo di grossa cilindrata senza essere in possesso della patente di guida. L’uomo è stato denunciato e il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.
Successivamente gli agenti hanno fermato altri due connazionali che viaggiavano in sella a biciclette elettriche pesantemente modificate. I veicoli, trasformati in veri e propri ciclomotori, erano privi dei requisiti di sicurezza e non a norma. Per la loro conduzione, infatti, sarebbero stati necessari la patente di guida di tipo A, l’assicurazione obbligatoria e l’utilizzo del casco.
Per entrambi i conducenti sono stati elevati verbali per un importo totale superiore ai 1.000 euro, oltre alla denuncia per guida senza patente. Anche le due biciclette modificate sono state sequestrate.
L’operazione rientra nel più ampio piano di controlli della Polizia Municipale per garantire la sicurezza stradale e il rispetto delle normative sul territorio comunale.