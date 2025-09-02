La Polizia Municipale di Eboli nel corso di un’operazione di controllo sul territorio ha fermato e sanzionato diversi cittadini extracomunitari per violazioni al Codice della Strada.

L’attività si è concentrata in particolare in località Santa Cecilia, dove sono stati riscontrati casi di guida senza patente e circolazione di veicoli modificati illegalmente.

​Il primo episodio ha riguardato un 46enne marocchino fermato mentre guidava un veicolo di grossa cilindrata senza essere in possesso della patente di guida. L’uomo è stato denunciato e il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

​Successivamente gli agenti hanno fermato altri due connazionali che viaggiavano in sella a biciclette elettriche pesantemente modificate. I veicoli, trasformati in veri e propri ciclomotori, erano privi dei requisiti di sicurezza e non a norma. Per la loro conduzione, infatti, sarebbero stati necessari la patente di guida di tipo A, l’assicurazione obbligatoria e l’utilizzo del casco.

Per entrambi i conducenti sono stati elevati verbali per un importo totale superiore ai 1.000 euro, oltre alla denuncia per guida senza patente. Anche le due biciclette modificate sono state sequestrate.

​L’operazione rientra nel più ampio piano di controlli della Polizia Municipale per garantire la sicurezza stradale e il rispetto delle normative sul territorio comunale.