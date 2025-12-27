L’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina ha un nuovo Comandante. Si tratta del Maresciallo Maggiore Giovanni Cunsolo.

Di origini calabresi, 51 anni, da ben 29 presta servizio nell’Arma dei Carabinieri e vive nel Vallo di Diano.

In precedenza il Maresciallo Maggiore Cunsolo ha lavorato alle Stazioni di Padula, Polla, Centola-Palinuro e di recente a quella di Teggiano. Inoltre è stato in servizio anche presso il Nucleo Investigativo di Salerno.

Legato alla divisa e ai valori fondanti della Benemerita, il neo Comandante dell’Aliquota Radiomobile valdianese si è sempre distinto per un alto spirito di servizio e dedizione al ruolo ricoperto.

Dalla redazione di Ondanews gli auguri al Maresciallo Maggiore Giovanni Cunsolo per il nuovo incarico.