Trovati dalla Polizia con 17 involucri di cocaina a Salerno. Nei guai due giovani, uno è minorenne
Ieri sera la Polizia di Stato, con la Squadra Volante della Questura di Salerno, ha arrestato due giovani per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Dopo la perquisizione, sono stati trovati con 17 involucri di cocaina, per un peso complessivo di circa 4 grammi, e 80 euro, provento dell’attività illecita.
Uno dei due è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari mentre l’altro, minorenne, è stato affidato ai genitori.