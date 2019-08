Dopo le vacanze a Palinuro Luigi Di Maio promuove il Cilento su Fb. “Volevo farlo conoscere a Virginia”

Dopo una breve vacanza a Palinuro, dove è stato avvistato tra i turisti proprio nel giorno di Ferragosto, Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 Stelle e Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, ha ringraziato la comunità cilentana, promuovendo il territorio, attraverso un post su Fb.

“Volevo far vedere questi posti a Virginia (Saba, la fidanzata giornalista, ndr.), che non aveva mai conosciuto – scrive Di Maio – . Vi consiglio di andarci, il Cilento va visto tutto. Troverete un popolo di grandi lavoratori, umili e con uno spiccato spirito imprenditoriale. Sono venuto per anni qui in vacanza alla spiaggia della Marinella e queste persone, tra cui Totoccio e Giuseppe, da sempre mettono il cuore in ogni cosa che fanno“.