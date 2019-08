Il vicepremier Luigi Di Maio in vacanza a Palinuro. “E’ sempre bello tornare qui per un tuffo”

Luigi Di Maio in vacanza nel Cilento.

Il vicepremier, ministro del Lavoro e leader del Movimento 5 Stelle è stato avvistato a Palinuro.

Dopo una passeggiata in compagnia della fidanzata Virginia Saba dove è stato accompagnato da una scorta in borghese, Di Maio è poi sceso lungo la spiaggia della Marinella per qualche ora di relax.

Il vicepremier è stato riconosciuto ovviamente da molte persone e non ha negato selfie e strette di mano, intrattenendosi con i bagnanti.

Il ministro del Lavoro, originario di Pomigliano d’Arco, non è la prima volta che approda del Cilento. Il vicepremier è stato inoltre accolto dal sindaco di Centola-Palinuro Carmelo Stanziola.

“Palinuro è un posto incantevole – ha commentato – da ragazzo ho frequentato spesso questo posto. E’ sempre bello tornare qui per un tuffo”.

Qualche anno fa Di Maio fu ospite sempre nel Cilento in occasione del matrimonio della capogruppo del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino.

In questi giorni, sempre nel Cilento, vacanze anche per il ministro dell’Ambiente Sergio Costa nella sua casa estiva di Ascea.

– Claudia Monaco –