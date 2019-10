Donne vittime di violenza. Dalla Regione Campania 600mila euro per nuovi percorsi formativi

La Giunta della Regione Campania, su proposta dell’assessore alla Formazione e alle Pari Opportunità Chiara Marciani, ha approvato un’importante programmazione finanziaria (stanziati 600mila euro) volta a garantire percorsi formativi utili a rafforzare la rete a supporto delle donne vittime di violenza.

“Si tratta di tre percorsi formativi – spiega l’assessore Marciani –. Il primo è destinato alle Forze dell’Ordine grazie alla collaborazione con la Scuola regionale di Polizia locale, il secondo è destinato agli operatori e alle operatrici sociali tramite i centri antiviolenza e gli ambiti territoriali ed il terzo è rivolto al personale sanitario ospedaliero, ai pediatri e ai medici di base”.

Si tratta di una formazione che consentirà di raggiungere un duplice obiettivo. Da un lato sensibilizzare tutti coloro che si trovano nelle condizioni di dover accogliere le donne vittime di violenza e in taluni casi anche i loro figli. “In questo modo – spiega la Marciani – non solo avranno più chiavi di lettura per riconoscere possibili casi di violenza, ma sapranno anche dare giuste indicazioni alle donne prima di indirizzarle alle operatrici esperte dei centri antiviolenza“.

Dall’altro lato verrà formato in maniera più puntuale il personale sanitario dei Pronto Soccorso della Campania al fine di rafforzare i percorsi del Codice Rosa.

“Vogliamo continuare ad essere sempre più vicini alle donne vittime di violenza e ai loro figli – conclude -. Mai più sole contro chi minaccia, mai più sole nel ripartire, mai più sole nell’affrontare i problemi del quotidiano”.

– Chiara Di Miele –