Con il termine di psicoastenìa si intende una particolare varietà di psiconeurosi attribuita essenzialmente all’indebolimento della tensione psichica; ha come sintomi stati angosciosi di vario tipo, fobie e impulsi ossessivi, senso di dubbio, di scrupolo e d’incompiutezza. E’ quello che, con termini più poveri, si indica come esaurimento nervoso. L’espressione esaurimento nervoso è stata introdotta nel XIX secolo da un neuropsichiatra americano, George Miller Beard, che la utilizzò per indicare una condizione pervasiva caratterizzata da fatica cronica e disabilità. Oggi, nel linguaggio comune, si parla di “esaurimento nervoso” per indicare uno stato generale di stanchezza e debolezza fisica e mentale che può comprendere un’ampia varietà di sintomi quali senso eccessivo di fatica dopo uno sforzo mentale e difficoltà a concentrarsi, debolezza fisica, stanchezza cronica, dolori, difficoltà a rilassarsi, vertigini, extrasistole, mal di testa, difficoltà nel sonno, riduzione della capacità di provare emozioni piacevoli, umore irritabile.

Il cosiddetto “esaurimento nervoso” ha infatti molti dei sintomi dei disturbi d’ansia e della depressione. L’apatia, la svogliatezza, la mancanza d’energia, la debolezza muscolare, la mancanza della gioia di vivere, la tristezza e la malinconia sono infatti dei sintomi tipici della depressione. Può anche capitare che chi soffre di depressione abbia anche attacchi di panico, un disturbo d’ansia o viceversa. Al cosiddetto esaurimento nervoso si associano spesso somatizzazioni e sintomi da stress. Spesso proprio il sovraccarico di quest’ultimo può essere il principale responsabile dello stato di esaurimento nervoso.

Anche in questo caso, l’omeopatia può essere di grande aiuto. In particolare Acidum Phosphoricum Homaccord Heel è un medicinale omeopatico indicato in caso di malattie psicosomatiche, esaurimento mentale, sovrapposizioni psicosomatiche; trova indicazione anche negli stati depressivi dell’umore, per mitigare fenomeni di disassuefazione, nevrastenia e psicastenia. Si tratta di un prodotto omotossicologico complesso che contiene, a diverse diluizioni, diversi principi attivi: Acidum phosphoricum, Argentum nitricum, Platinum metallicum, Sepia, Valeriana, Avena sativa, Ignatia. In particolare Acidum phosphoricum ha indicazione in caso di astenia molto marcata, compromissione delle capacità intellettive, psicoastenia, apatia e indifferenza affettiva. La sua azione è potenziata e completata dagli altri componenti.

Bibliografia: www.cure-naturali.it– www.ipsico.it – www.libriomeopatia.it

Farmacia 3.0 – Rubrica a cura del dott. Alberto Di Muria