Il preside Mimì Minella chiamato a sostituire Franca Principe alla guida del “Pisacane” di Sapri

Mimì Minella, Dirigente scolastico dell’Istituto Superiore “Parmenide” di Roccadaspide, nominato “reggente” al “Pisacane” di Sapri, in sostituzione della Dirigente Franca Principe dopo la sospensione inflitta a quest’ultima in seguito alla sentenza emessa dalla Corte di Cassazione.

Come si ricorderà, la Dirigente Franca Principe, condannata assieme al responsabile per la sicurezza della scuola Nicola Iannuzzi ad un mese di reclusione con pena sospesa e con il beneficio della non menzione nel certificato penale, oltre che ad una provvisionale di 15mila euro, è stata successivamente sospesa per cinque mesi dallo stipendio e dal servizio, per il ferimento di uno studente dopo una caduta nel cortile interno della scuola in seguito al cedimento di un lastrico che avrebbe dovuto essere inaccessibile.

L’Ufficio Scolastico Regionale, diretto da Luisa Franzese, ha nominato, da questa mattina, il Dirigente Mimì Minella quale reggente per i successivi cinque mesi della scuola superiore di Sapri.

Oltre alla reggenza del “Pisacane”, a Mimì Minella è stata affidata dall’inizio dell’anno scolastico anche la reggenza all’Istituto Omnicomprensivo di Piaggine.

