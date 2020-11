Donna di Teggiano positiva al Covid dà alla luce la sua piccola a Napoli. La bimba è negativa al virus

Una mamma di Teggiano positiva al Covid-19 ha dato alla luce la sua piccola a Napoli.

La donna, residente a Sant’Arsenio, ha partorito presso il Policlinico di Napoli, unico riferimento regionale che permette alle mamme affette da Coronavirus di partorire in sicurezza.

Tutto è andato per il meglio grazie al lavoro del personale medico e all’impegno anche dell’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia del “Curto” di Polla guidata dal dott. Francesco de Laurentiis che ha gestito la delicata situazione. Essendo positiva al Covid, infatti, la neo mamma non ha potuto partorire al “Curto” dove era seguita.

La piccola Iolanda è nata nella mattinata di venerdì 27 novembre con taglio cesareo, pesa 3,830 chilogrammi, ed è negativa al Covid-19.

“Spero che si superi istituzionalmente questo limite legato alle mamme con Covid – ha commentato il dott. de Laurentiis -. La mamma era seguita da un collega ed una volta risultata Covid positiva non poteva più partorire presso il nostro presidio. Colgo l’occasione per ricordare alle Istituzioni che occorre snellire dalla burocrazia tutti i percorsi. Abbiamo dei centri DEA di secondo livello e cerchiamo di sfruttarli al meglio per aiutare chi è in difficoltà“.

– Claudia Monaco –