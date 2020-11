Controlli anti-Covid nel Salernitano. Multate 71 persone senza mascherina e 2 provenienti da un’altra provincia

Durante l’intera settimana, in particolare nelle giornate di venerdì e sabato, le Forze dell’Ordine sono state impegnate, sull’intero territorio della provincia di Salerno, a far rispettare le normative nazioni, regionali e comunali finalizzate a contrastare la diffusione del Coronavirus.

I servizi di sorveglianza, con il contributo dei militari dell’Esercito Italiano e degli agenti dei Comandi di Polizia Municipale, disposti con ordinanza del Questore della Provincia di Salerno, Maurizio Ficarra, d’intesa con i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il Colonnello Gianluca Trombetti e il Generale Danilo Petrocelli, hanno portato a controllare 2.608 persone e 817 esercizi pubblici.

Nella circostanza sono state sanzionati 4 titolari di esercizi commerciali per non aver rispettato la normativa anti-Covid e 71 persone per mancato uso della mascherina.

Tra gli altri, sono stati multati un avventore che, nei pressi di un bar, non ha rispettato il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze e due persone provenienti, senza giustificato motivo, da un’altra provincia.

