Donna investita da un’automobile questa sera in via Vivaldi a Montecorvino Pugliano.

L’incidente si è verificato per cause che sono in corso di accertamento e sul posto sono state allertate ad intervenire un’ambulanza VOPI dalla postazione di Pontecagnano e l’automedica dalla postazione di Battipaglia.

La 65enne è stata trasportata in codice rosso all’ospedale “Ruggi” di Salerno. Sulla dinamica dell’investimento faranno luce i rilievi e la ricostruzione delle Forze dell’Ordine intervenute.