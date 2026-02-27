Lo stress non è solo una condizione mentale. Quando dura a lungo, si manifesta con segnali fisici precisi. Il sistema nervoso resta in uno stato di allerta costante e il corpo fatica a tornare a uno stato di riposo.

I segnali più comuni sono:

tensione a collo e spalle

digestione lenta o senso di peso allo stomaco

o senso di peso allo stomaco respiro superficiale

stanchezza non spiegata

non spiegata difficoltà a dormire bene

Quando questi sintomi compaiono insieme, spesso l’organismo sta vivendo una fase di sovraccarico del sistema nervoso autonomo. In questi casi possono risultare utili integratori a base di magnesio, vitamine del gruppo B e piante adattogene che aiutano il corpo a modulare la risposta allo stress e a ritrovare un equilibrio più stabile.

La ricerca conferma l’ampio spettro della attività adattogena del Ginseng, apprezzabile sul piano nervoso, immunitario ed endocrino, evidenziandone l’utilità soprattutto in soggetti gravemente spossati. Stimola il sistema nervoso centrale favorendo le funzioni mnemoniche e cognitive e la libido; sostiene l’efficienza delle difese immunitarie.

In farmacia è possibile effettuare una valutazione dello stato di stress fisico per orientare interventi mirati e personalizzati.

Rivolgiti al tuo farmacista di famiglia per una corretta valutazione dei sintomi e dell’integrazione più adatta.