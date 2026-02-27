Lascia nel dolore la comunità di Padula la notizia della morte improvvisa di Paolo Sciarrillo, 52enne originario del paese valdianese che ieri sera ha perso la vita dopo un malore mentre giocava a calcio con i compagni di squadra degli Amatori Varago a Maserada sul Piave, in provincia di Treviso.

L’uomo viveva da tempo a Breda di Piave per lavoro, ma a Padula risiede la sua famiglia di origine e alla sua terra era rimasto legato da sempre.

Mentre giocava a calcio si è sentito male improvvisamente perdendo i sensi e gli amici hanno prima tentato di rianimarlo e intanto hanno allertato i sanitari del 118 che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Purtroppo non c’è stato nulla da fare.

La famiglia ha dato l’autorizzazione per la donazione degli organi che serviranno a salvare altre vite.

Sciarrillo faceva l’operaio di un’azienda della zona e da alcuni anni giocava a calcio con la squadra over 40 del Varago. Lascia due figli.

Cordoglio è stato espresso sia dalla comunità di Padula, dove l’uomo era conosciuto e stimato, sia nel trevigiano dove si era fatto apprezzare in questi anni di residenza.