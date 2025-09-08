Come accade ormai da diversi anni a fare da proscenio alla presentazione dello Sporting Sala Consilina è la sala delle conferenze del Gruppo Lamura DFL, main sponsor del club gialloverde che, per il terzo anno consecutivo, si presenta ai nastri di partenza della Serie A di Futsal.

All’evento, oltre al padrone di casa Pasquale Lamura, presenti i due presidenti Antonio e Giuseppe Detta che hanno illustrato i programmi della stagione che prenderà il via il 26 settembre con la prima giornata di campionato che vedrà il team guidato dal tecnico Felipe Conde ospitare la corazzata Napoli.

L’annata sportiva avrà un prologo con l’amichevole in tabellone mercoledì 10 settembre quando Carducci e company affronteranno in test match il Benevento. Poi i primi impegni ufficiali con le gare di Coppa Divisione: avversarie dello Sporting Sala Consilina due compagini lucane di serie B, Ferrandina e Potenza. Entrambe le gare si giocheranno in trasferta.

Alla cerimonia di presentazione, oltre ai protagonisti che daranno vita al campionato, lo staff tecnico e sanitario, i calcettisti e una buona rappresentanza delle istituzioni che non hanno voluto mancare a quest’appuntamento: il consigliere regionale Corrado Matera, il vicepresidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo, il vicesindaco di Sala Consilina Bartolo Lettieri e il delegato allo Sport Antonio Santarsiere. Immancabile anche la benedizione del parroco don Gabriele Petroccelli. A coordinare i lavori il giornalista Pierluigi Paciello.

“Lo staff è fiducioso e rinnovato, con la volontà di far divertire e far avvicinare tanto pubblico e sponsor per la nuova stagione. I ragazzi meritavano la conferma e abbiamo fatto qualche piccola correzione per portare esperienza nella rosa. Siamo fiduciosi e speriamo di riuscire a puntare sugli obiettivi dei Playoff e della Coppa Italia” ha detto il presidente Antonio Detta a margine della presentazione.

Gli ha fatto eco il presidente Giuseppe Detta: “Quest’anno, insieme all’arrivo di mister Conde, abbiamo riconfermato quasi tutti i giocatori e abbiamo fatto tre acquisti mirati, il portiere Lepre e i calcettisti Melo e Rossetti. Sono sicuro che con il gioco e il lavoro del mister ci toglieremo tante soddisfazioni e spero porteremo il grande pubblico al Pala San Rufo. L’obiettivo è quello di centrare i Playoff e di arrivare alle qualificazioni della Coppa“.

GUARDA TUTTE LE FOTO