Donazione di Natale dall’1 al 31 dicembre con l’Associazione Donatori Volontari di sangue del Cilento
L’Associazione Donatori Volontari di sangue del Cilento Odv promuove l’iniziativa “Donazione di Natale” dall’1 al 31 dicembre.
Se a Natale siamo tutti più buoni, approfittiamo di questa occasione per contribuire a salvare la vita di chi è in difficoltà. Chiunque voglia donare, cioè soci donatori o cittadini maggiorenni, può recarsi al Centro Trasfusionale dell’ospedale di Vallo della Lucania dal lunedì al sabato a partire dalle ore 8.
In alternativa si può donare all’Unità di raccolta dell’ospedale di Sapri dal lunedì al sabato dalle ore 8.
Dopo la donazione si può compilare il modulo per aderire all’Associazione Donatori Volontari Odv Vallo della Lucania – Sapri che per premiare chi fa del bene al prossimo ha pensato di omaggiare i generosi donatori con un regalo natalizio.
Per informazioni telefonare allo 0974-711258 (Vallo della Lucania) o allo 0973-609208 (Sapri).