Iper ammortamento 2026, incentivi per innovazione e sostenibilità – a cura dello Studio Viglione Libretti & Partners
Nella bozza del Disegno di Legge di Bilancio 2026, approvata dal Governo il 17 ottobre e ora in discussione parlamentare, al Titolo VI – Crescita e investimenti è inserito l’articolo 95 che reintroduce l’iper ammortamento.
La misura, salvo modifiche in Parlamento, prevede una maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 e per impianti destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo.
- A chi è destinato
La nuova agevolazione riguarda esclusivamente:
- Imprese titolari di reddito d’impresa (sono esclusi i professionisti)
- Investimenti in beni strumentali nuovi.
- Periodo agevolato: dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, con termine lungo al 30 giugno 2027 se:
- o l’ordine è accettato entro il 31 dicembre 2026
- o è versato almeno il 20% di acconto.
- Quali beni sono agevolabili
Sono previste due categorie principali di beni:
- Beni materiali e immateriali 4.0: quelli compresi negli allegati A e B della L. 232/2016, interconnessi al sistema aziendale
- Impianti per energia da fonti rinnovabili (autoconsumo): inclusi impianti per produzione e stoccaggio energia e impianti fotovoltaici con moduli rientranti nell’art. 12, co. 1, lett. a), b), c) del DL 181/2023.
- Maggiorazioni previste
La maggiorazione extracontabile del costo del bene (valida solo ai fini delle imposte sui redditi, non IRAP) si applica secondo tre scaglioni:
- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 100% da 2,5 a 10 milioni di euro
- 50% da 10 a 20 milioni di euro
- Maggiorazioni rafforzate per la transizione ecologica
Se l’investimento consente una riduzione dei consumi energetici:
- ≥ 3% del sito produttivo
- ≥ 5% dei processi aziendali
le aliquote diventano più vantaggiose:
- 220% fino a 2,5 milioni di euro
- 140% da 2,5 a 10 milioni di euro
- 90% da 10 a 20 milioni di euro.
L’iper ammortamento 2026 rappresenta una misura strategica per incentivare la digitalizzazione delle imprese e la transizione energetica, sostenendo gli investimenti in beni innovativi e impianti green. La norma è ancora in fase di approvazione parlamentare, ma la direzione è chiara: favorire competitività e sostenibilità nel tessuto produttivo italiano.