Ieri si è svolta all’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento l’esercitazione prevista dal Piano antiterrorismo “Leonardo da Vinci”, che è un protocollo finalizzato alla gestione di situazioni di crisi scaturite da atti d’interferenza illecita intenzionale.

Questo lo scenario in cui si è svolta la simulazione: tre terroristi armati hanno forzato un varco di sicurezza e dopo un breve conflitto a fuoco con le forze di Polizia sono entrati nel piazzale aeromobili, impossessandosi di un aereo in partenza. Dopo l’improvvisa intrusione da parte di finti terroristi nell’area sensibile dell’aeroporto è scattata l’immediata reazione del Dispositivo interforze di Sicurezza Aeroportuale, coordinato dal Dirigente dell’Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima e Aerea di Salerno e composto da aliquote della Polizia di Frontiera e del II Nucleo Operativo della Guardia di Finanza di Salerno. Considerata la complessità dello scenario e della presenza di ostaggi, si è reso necessario procedere alla completa evacuazione dell’infrastruttura aeroportuale e, sotto il coordinamento della Questura, l’attivazione dei Reparti Speciali della Polizia di Stato, con l’intervento del contingente del Negoziatore di I livello in forza alla Questura e della Squadra Interventi Critici, formata da personale del Nucleo Prevenzione Crimine Campania e da un team delle Unità Operative di Pronto Impiego della Sezione di Napoli.

Come da protocollo, per il coordinamento di tutte le attività si è insediata l’Unità di Crisi, composta dal Dirigente della Polizia di Frontiera, dal Responsabile del Servizio di negoziazione della Questura di Salerno, da Funzionari Enac, dal Comandante del II Nucleo operativo Guardia di Finanza e dal Responsabile GESAC.

In ausilio del dispositivo antiterrorismo sono intervenuti, prontamente allertati, i militari della Compagnia Carabinieri Battipaglia e della Stazione Carabinieri di Bellizzi che, insieme al personale della Polizia Locale dei Comuni di Bellizzi e Pontecagnano, hanno messo in sicurezza il perimetro esterno dell’aeroporto. Attivati anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento aeroportuale di Pontecagnano per i previsti interventi in caso di evoluzioni critiche dello scenario operativo.

Contestualmente all’evacuazione del terminal, eseguita di concerto tra Forze di Polizia e GESAC, nel piazzale antistante all’aerostazione è stato allestito un presidio sanitario a cura del personale medico aeroportuale. La Protezione Civile di Bellizzi ha provveduto a curare la gestione delle persone evacuate.

Il sinergico operato delle Forze di Polizia in campo e la proficua attività di negoziazione hanno condotto al rilascio di tutti gli ostaggi e alla resa dei terroristi che, in sicurezza, sono stati neutralizzati e arrestati.

Grazie al coinvolgimento di tutti gli operatori coinvolti e alle attività di coordinamento a vari livelli di sicurezza, di prevenzione e di intervento l’esercitazione è perfettamente riuscita.