Continuano le “Domeniche della Prevenzione” con i Centri Analisi Biochimica. La salute si coltiva con un gesto semplice, accessibile e consapevole.

La prevenzione non è solo una buona abitudine, ma una vera e propria scelta di vita. È da questa consapevolezza che nascono e continuano le “Domeniche della Prevenzione” promosse dai Centri Analisi Biochimica, un’iniziativa che sta registrando un crescente interesse e una partecipazione sempre più ampia da parte dei cittadini.

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 18 gennaio, quando i Centri Biochimica nelle sedi di Padula e Battipaglia resteranno aperti dalle ore 8.00 alle ore 11.00, offrendo la possibilità di effettuare check-up completi a costi calmierati. Un’opportunità concreta per prendersi cura della propria salute anche nel fine settimana, superando le difficoltà legate agli impegni lavorativi e familiari.

Il messaggio della campagna è chiaro e diretto, racchiuso nello slogan che la accompagna: “La linea giusta è prevenire”.

Le “Domeniche della Prevenzione” propongono pacchetti di analisi pensati per monitorare i principali parametri di salute: esami fondamentali come emocromo, glicemia, colesterolo totale e frazionato, trigliceridi, oltre ai test per la funzionalità epatica e renale, consentono di ottenere una fotografia completa e affidabile del proprio stato di benessere.

I percorsi sono differenziati per uomo e donna, con controlli specifici studiati per rispondere alle diverse esigenze, il tutto a tariffe agevolate, pensate per incentivare controlli periodici anche in assenza di sintomi. Un piccolo gesto che può fare una grande differenza, permettendo di individuare precocemente eventuali alterazioni e intervenire tempestivamente.

