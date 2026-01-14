Apprensione a Salerno per Giuseppe Adinolfi, 38enne scomparso da casa
Sono ore di apprensione a Salerno per i familiari di Giuseppe Adinolfi, 38enne di cui non si hanno più notizie da ieri mattina.
Da quando è sparito da casa il suo telefono cellulare risulta spento.
Al momento della scomparsa Giuseppe indossava con molta probabilità un giubbino scuro, scarpe da ginnastica e un pantalone della tuta rosso e nero.
I Carabinieri sono stati informati della scomparsa.
Chiunque dovesse avvistarlo o avere informazioni può rivolgersi ai numeri 347/4075409 – 342/8064242.