Domani e domenica il Campionato Nazionale di Canoa approda al porto di Agropoli

Sarà un altro weekend ricco di sport ad Agropoli quello che prenderà il via domani. Sono in programma, infatti, due importanti eventi sportivi per altrettante discipline. Si parte presso il porto turistico di Agropoli alle ore 11.00 con le sfide del Campionato Nazionale di serie A, maschile e femminile, di Canoa. Si andrà avanti fino alle 17.25.

Si riprenderà poi domenica 14 aprile, dalle 8.30 fino alle 13.45. La competizione, promossa dalla Federazione Italiana Canoa Kayak è organizzata dal Circolo Canottieri Agropoli con il patrocinio del Comune di Agropoli. Numerose le società partecipanti: Gruppo Sportivo Canoa Catania, Circolo Canottieri Aniene, Circolo Nautico Posillipo, Pro Scogli Chiavari, Canottieri Mutina, Polisportiva Canoe Catania, Gruppo Canoe Roma, Jomar Club, Circolo Nautico Marina S. Nicola, Idroscalo Club, Canoa Club Napoli, Canottieri Eur, Cus Catania, Circolo Marino M. N. Sauro, Canoe Rovigo, C. Comunali Firenze, Circolo Nautico Palermo.

Doppio appuntamento anche per il Basket presso il Palazzetto “A. Di Concilio” di via Taverne dove si svolgeranno le final four di Coppa Campania. Domani si terranno le semifinali: alle ore 18.00 si affronteranno Basket Bellizzi e New Caserta Basket, alle ore 20.00 sarà il turno di New Basket Agropoli e Cestistica Benevento.

Domenica 14 aprile alle ore 18.00 si svolgerà la finalissima tra le vincenti delle sfide del giorno prima.

“Il prossimo – affermano il sindaco Adamo Coppola e il consigliere con delega allo Sport, Giuseppe Cammarota – sarà un nuovo weekend all’insegna dello sport. Ancora una volta, infatti, lo sport che conta pone la nostra città quale punto di riferimento a livello nazionale e campano, rispettivamente per quanto riguarda la canoa polo e il basket. Un motivo in più per scegliere Agropoli”.

– Claudia Monaco –