Si terrà domani, sabato 12 gennaio, alle ore 18.30, l’undicesimo appuntamento della 7^ edizione del “Festival Teatrale Santarsenese“.

Per problemi tecnici, non si esibirà più la Compagnia Teatrale “Giano Teatro” di Nova Siri, ma a salire sul palco del Teatro Comunale “G. Amabile” sarà la Compagnia Teatrale “Le voci di dentro” di Salerno che porterà in scena “Ditegli sempre di sì” di Eduardo De Filippo, con la regia di Gioacchino Reggiani.

Michele Murri ritorna dopo un anno dal manicomio dove era stato rinchiuso per le sue stranezze (atavismo). Viene accolto con gioia dalla sorella Teresina, con la speranza che sia guarito. Michele ha difficoltà a reinserirsi nella società. Durante il periodo della cura ha elaborato un codice comportamentale e linguistico che non riscontra nella società. Michele è per un linguaggio semplice, schietto, senza metafore o sottintesi. “C’è la parola adatta, perché non la dobbiamo usare“. Incomincia a sospettare di tutti, stenta a riconoscerli; non vuole ritornare in manicomio. Il malato non è lui, sono gli altri che si complicano la vita. Il malato è Luigi Strada, l’attore, a cui va tolta la sede ove ha origine il male.

– Paola Federico –