Il Movimento Cinque Stelle aderisce all’iniziativa “Zero Waste”, ossia Rifiuti zero.

Il tour nazionale, giunto alla sua XI edizione, partirà domani, sabato 12 gennaio, alle 17,30, con un incontro nella sala Bottiglieri della Provincia di Salerno.

L’iniziativa toccherà diverse regioni con tappe già programmate in Campania, Toscana, Lazio, Abruzzo, Puglia e Basilicata. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini alla cultura del riciclo, facendo del rifiuto una risorsa.

All’incontro, con il Sottosegretario all’Ambiente Salvatore Micillo, saranno presenti l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Isabella Adinolfi, la deputata Virginia Villani e il Consigliere regionale Michele Cammarano.

“Sulle politiche ambientali bisogna invertire la tendenza e farlo presto – spiega Cammarano – e con i primi provvedimenti del nostro Ministero per l’Ambiente siamo sulla strada giusta. È necessario non solo insistere sulla sensibilizzazione, partendo dalle scuole per diffondere le buone prassi, ma insistere anche far capire che una strategia alternativa per lo smaltimento dei rifiuti è possibile”.

– Claudia Monaco –