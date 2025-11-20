Il Movimento 5 Stelle organizza a Salerno l’evento di chiusura della campagna elettorale, in programma domani, venerdì 21 novembre, alle ore 18.30 presso la sede di Corso Vittorio Emanuele 68.

Candidati, portavoce e attivisti si ritroveranno per un momento aperto alla cittadinanza, pensato come uno spazio di incontro e partecipazione.

L’appuntamento offrirà l’occasione per ripercorrere il percorso delle ultime settimane e affrontare i temi centrali del dibattito come salute, lavoro, istruzione, sicurezza e ambiente, ma soprattutto per condividere un momento autentico di relazione: un momento per chiacchierare, parlare, guardarsi negli occhi e pensare al futuro della comunità.

Sarà un’occasione per stare insieme e concludere in modo corale un cammino costruito giorno dopo giorno. Anche in caso di maltempo, gli organizzatori confermano lo svolgimento dell’iniziativa e la volontà di portare avanti, insieme, questo momento di incontro.

– messaggio politico – pubblicità elettorale a pagamento – Committente Pasquale Berna, mandatario di Michele Cammarano