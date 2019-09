Tragico schianto all’alba a Salerno. Auto perde il controllo e si ribalta, un morto e quattro feriti

Tragico schianto all’alba di questa mattina a Salerno, in via Ligea, dove una Fiat Panda con a bordo cinque persone dell’Avellinese, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada e si è ribaltata.

Nel violento impatto ha perso la vita sul colpo il giovane alla guida. Per estrarre gli occupanti dall’abitacolo della Panda è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Gli altri quattro che viaggiavano con la vittima sono rimasti gravemente feriti e, dopo essere stati soccorsi dai sanitari del 118, sono stati trasportati immediatamente all’ospedale “Ruggi d’Aragona”.

Sul posto per ricostruire la dinamica del drammatico incidente sono intervenuti i Carabinieri.

– Chiara Di Miele –