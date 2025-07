Disinfestazione straordinaria per zanzare e insetti alati a Sant’Arsenio.

L’intervento è in programma per domani, martedì 29 luglio, dalle ore 23.45 su tutto il territorio comunale.

La cittadinanza pertanto è invitata a chiudere porte e finestre, rientrare la biancheria, mettere al riparo gli animali e rifrequentare l’area dopo 45 minuti.

In riferimento ai casi di infezione da puntura di zanzara che si sono verificati in alcune zone della Campania, il sindaco Donato Pica invita le persone a seguire alcune buone prassi come utilizzare repellenti per insetti, indossare abiti protettivi, controllare il funzionamento delle zanzariere, eliminare ristagni di acqua ed evitare zone umide e paludose.