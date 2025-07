Paura nel pomeriggio di ieri a Palinuro per due giovani che, trascinate dalla corrente, non riuscivano più a tornare a riva durante un bagno in mare in località Saline.

Provvidenziale l’intervento di alcuni bagnanti e del bagnino di uno stabilimento che, appena hanno capito quanto stava succedendo, si sono tuffati in mare senza esitazione riportando a riva le due giovani.

Solo tanto spavento, fortunatamente non si registra nessuna grave conseguenza.