Si è svolta ieri sera ad Ercolano la prima manifestazione del Panettone del Giubileo di Ferragosto e tra i rappresentanti della Campania presenti anche il Maestro Domenico Manfredi.

L’evento è stato organizzato dalla Delegazione Campania FIPGC e ha celebrato e promosso uno dei grandi lievitati da ricorrenza, in chiave estiva. Erano presenti 36 pasticceri provenienti da tutta Italia e 6 artiste decoratrici.

Partita con la benedizione durante la solenne Messa, svoltasi nella Basilica di Santa Maria, la manifestazione si è conclusa nella grande Piazza Pugliano, con spettacoli e assaggi delle delizie.

“E’ un onore essere stato invitato dalla Federazione” dichiara Domenico Manfredi che si rivede annoverato tra i tanti professionisti per la sua esperienza e rinomata fama in materia di panettone e lievitati. Il Maestro ha presentato al pubblico il catalogo 2025 del lievitato per eccellenza delle feste natalizie.