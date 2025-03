E’ stata effettuata questa mattina presso l’obitorio dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla l’autopsia sulla salma di Massimo Nonato, il 21enne di Sant’Arsenio scomparso il 9 marzo scorso in seguito ad un incidente stradale.

Il giovane si trovava a bordo della sua Lancia Ypsilon lungo via Della Sorgente a San Pietro al Tanagro quando, per cause da accertare, l’auto è uscita fuori strada andando a finire contro un muretto. Per Massimo purtroppo non c’è stato nulla da fare ed è morto sul colpo.

La salma è stata liberata e restituita ai familiari per l’ultimo saluto e giungerà a Sant’Arsenio direttamente dall’ospedale per il rito funebre che si terrà domani, martedì 18 marzo, alle ore 15.00 nella chiesa di Santa Maria Maggiore.

Questa sera alle 21.00 l’Apostolato della Preghiera e il Gruppo Giovani Parrocchiale hanno organizzato una veglia di preghiera per Massimo che si terrà nella chiesa di Santa Maria Maggiore.

Il sindaco di Sant’Arsenio Donato Pica con un’ordinanza ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, in concomitanza con i funerali. Durante tutta la giornata, in segno di rispetto e vicinanza alla famiglia, saranno esposte le bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici del territorio comunale.

Articolo correlato:

9/3/2025 – Ore di dolore e lutto a Sant’Arsenio per la tragica scomparsa di Massimo Nonato