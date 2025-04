Si terranno domani, 26 aprile, alle ore 11 nella chiesa della Santissima Trinità i funerali di Angelica Gargano, la 21enne di Sala Consilina rimasta coinvolta in un incidente stradale in località Fonti la mattina di Pasqua.

La Mini Cooper sulla quale viaggiava, per cause da chiarire, è uscita fuori strada per poi ribaltarsi. A nulla sono valsi gli sforzi dei sanitari e ieri nel reparto di Rianimazione è stata accertata la morte. Angelica però ha compiuto l’ultimo gesto d’amore verso il prossimo e, seguendo la volontà espressa in vita, sono stati donati gli organi.

La salma è stata liberata e restituita ai familiari per l’ultimo saluto e giungerà in chiesa direttamente dal “Ruggi” di Salerno per il rito funebre.

