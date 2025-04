Per comprendere appieno la stanchezza e le sue origini è fondamentale analizzare attentamente i fattori che possono contribuire a questo stato di affaticamento. La stanchezza può manifestarsi a seguito di stress fisico o mentale prolungato, mancanza di sonno adeguato, alimentazione squilibrata o carenze nutrizionali. Anche lo stile di vita sedentario e la mancanza di attività fisica possono giocare un ruolo significativo nell’insorgenza della stanchezza cronica.

È importante prestare attenzione ai segnali che il nostro corpo ci invia e non sottovalutare l’importanza di un corretto riposo e di abitudini salutari.

Il mio protocollo è Rame-Oro-Argento, PQQ, Vitamina B12 bioattiva.

Il rame, l’oro e l’argento sono i veri catalizzatori energetici. Questi metalli preziosi agiscono come catalizzatori per favorire la rigenerazione delle cellule e stimolare il metabolismo cellulare. Il rame, in particolare, è coinvolto nella produzione di energia all’interno delle cellule e nella formazione di enzimi cruciali per il corretto funzionamento del nostro organismo. L’oro, con le sue proprietà antiossidanti, aiuta a proteggere le cellule dai danni causati dai radicali liberi, contribuendo così a mantenere elevati livelli di energia. L’argento, invece, ha proprietà antibatteriche e antinfiammatorie che favoriscono la salute generale dell’organismo, permettendo un recupero più rapido ed efficace dopo periodi di stanchezza o stress fisico. PQQ è il combustibile che accende e riavvia le nostre centrali energetiche.

Il PQQ svolge un ruolo cruciale nel supportare la funzione mitocondriale, aiutando così a produrre energia cellulare in modo efficiente. Inoltre, il PQQ agisce come un potente antiossidante, proteggendo le cellule dai danni causati dai radicali liberi e contribuendo alla riduzione dello stress ossidativo. Gli studi hanno dimostrato che l’integrazione di PQQ nella dieta può migliorare la salute cardiaca, cognitiva ed energetica.

Vitamina B12 bioattiva invece è la chiave per aumentare l’energia vitale. Questo nutriente essenziale svolge un ruolo chiave nel metabolismo energetico, aiutando a convertire gli alimenti in carburante per il corpo. Inoltre, la Vitamina B12 bioattiva supporta la produzione di globuli rossi, fondamentali per il trasporto di ossigeno ai tessuti e per mantenere attivo il nostro sistema immunitario.

Integrare questa vitamina nella dieta quotidiana può portare a benefici tangibili, come una maggiore resistenza fisica e mentale, una migliore concentrazione e un miglior umore. L’utilizzo del protocollo che include il Rame, l’Oro e l’Argento insieme a sostanze come il PQQ e la Vitamina B12 bioattiva, si è dimostrato efficace nel riattivare l’energia del corpo e nell’aumentare la vitalità.

Passa in farmacia e chiedimi consiglio.