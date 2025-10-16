Sono state liberate e restituite alle famiglie le salme di Angelo Saverio Spina e Antonietta Aluotto, la coppia di Monte San Giacomo che sabato scorso ha tragicamente perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla Bussentina nel territorio di Sanza.

La moto su cui viaggiavano è rimasta coinvolta in uno scontro fatale con una Fiat Punto condotta da un 68enne di Buonabitacolo che al momento è indagato dalla Procura di Lagonegro per omicidio stradale e a cui è stata ritirata la patente di guida. Nell’impatto è rimasto gravemente ferito anche un altro motociclista, un 50enne di Cava de’ Tirreni.

Ieri è stata eseguita sul 65enne e sulla 57enne di Monte San Giacomo l’autopsia presso l’obitorio dell’ospedale di Polla, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria che coordina le indagini dei Carabinieri della Stazione di Sanza ai quali è toccato eseguire i rilievi dell’incidente e fare luce sulla precisa dinamica che ha portato alla morte della coppia molto stimata nel paese di origine.

I funerali si svolgeranno domani, 17 ottobre, alle ore 10 nella Cappella di Sant’Antonio a Monte San Giacomo. Le salme partiranno alle 9.30 dall’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

La sindaca di Monte San Giacomo Angela D’Alto ha disposto il lutto cittadino durante il rito funebre, per manifestare cordoglio e vicinanza alla famiglia di Angelo Saverio Spina e di Antonietta Aluotto.

