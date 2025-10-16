Pesce spada sotto misura sequestrato a Sapri e donato alla Caritas di Teggiano-Policastro
Nei giorni scorsi il personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Sapri, nell’ambito delle ordinarie attività di controllo sulla filiera della pesca coordinate dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, ha effettuato un sequestro di pesce spada sotto misura.
I militari, diretti dal Luogotenente Mario Cafarelli, hanno eseguito un’attenta attività di osservazione e sorveglianza durante le operazioni di sbarco fatte dai pescatori locali nel sorgitore di Sapri.
Le attività hanno permesso di individuare la condotta illecita di alcuni pescatori del posto, andando così a scongiurare la successiva immissione in commercio del prodotto ittico sotto misura. Il reato è stato sanzionato con un verbale amministrativo di 5.000 euro, con annessa decurtazione di punti dalla Licenza di pesca.
Il pesce sequestrato, risultato idoneo al consumo umano a seguito di verifiche effettuate dai Dirigenti Medici Veterinari dell’ASL Salerno del Distretto Sanitario Sapri – Sala Consilina, è stato devoluto in beneficenza alla Caritas Diocesana di Teggiano-Policastro.
Resta alta l’attenzione alla tutela della filiera ittica da parte del Circondario Marittimo di Palinuro mediante un’attenta attività di vigilanza e controllo su tutto il territorio di giurisdizione.