Un ospedale moderno, efficiente, capace di rispondere ai bisogni di salute dei cittadini del Lagonegrese e dell’intera area sud della Basilicata. È questo il futuro che la Regione Basilicata sta costruendo a Lagonegro, attraverso il progetto del nuovo Polo Unico della Salute, un investimento complessivo di oltre 60 milioni di euro già programmati e finanziati.

Il primo intervento – FSC 2021-2027, 34 milioni di euro complessivi, comprende la nuova palazzina A e la centrale tecnologica. Il primo lotto, pari a 19,6 milioni di euro, ha già visto un passaggio decisivo: con la delibera numero 782/2025, firmata dal commissario straordinario dell’Asp Basilicata Massimo De Fino, è stata autorizzata la Stazione unica appaltante (Suarb) ad indire la gara d’appalto.

Il secondo intervento, finanziato con Legge 67/88, art. 20 sull’edilizia ospedaliera per oltre 31 milioni di euro, prevede la demolizione dell’attuale ospedale e la costruzione dei nuovi Padiglioni B e C, destinati a ospitare reparti e servizi essenziali. Le risorse sono già stanziate dalla Regione.

Il terzo intervento riguarda la realizzazione di un parcheggio multipiano: la Regione ha avviato le procedure per il relativo finanziamento.

A questi si aggiunge un ulteriore investimento di un milione di euro per la nuova elisuperficie di Lagonegro, a supporto dell’emergenza-urgenza.