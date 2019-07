Domani a Castellabate l’accensione del nuovo impianto di illuminazione pubblica a led

Sarà inaugurato domani, giovedì 11 luglio, il nuovo impianto di illuminazione a led in via Ortensio Pepi e nel viale della Santa Croce nella frazione Santa Maria di Castellabate.

L’accensione dei punti luce è prevista alle ore 20.30 alla presenza del sindaco Costabile Spinelli. L’infrastruttura sostituisce quella preesistente con tecnologia a risparmio energetico, mediante corpi illuminanti con lampade a led di ultima generazione, e completa gli interventi di riqualificazione di diversi punti del territorio nei quali sono stati realizzati sottoservizi come la rete del gas metano e della fibra ottica, il rifacimento completo dell’asfalto e la nuova segnaletica stradale. Interventi simili sono stati già completati anche in altre zone del territorio comunale, con gli stessi sottoservizi e le stesse opere di urbanizzazione.

Recentemente la nuova illuminazione è stata messa in funzione anche nelle vie Mazzini, Maurano, Santa Maria a mare, Ianni, nelle località Caprarizzo, Starza, Torretta e lungo la SS 267.

“Un lavoro capillare e molto impegnativo che prosegue incessantemente per arrivare all’ammodernamento delle infrastrutture su tutto il nostro territorio – dichiara il sindaco – il completamento delle vie in questione, zone centrali nei pressi del lungomare di Santa Maria, rappresenta un ulteriore passo in avanti che le rende sempre più vivibili, sicure e moderne. Voglio sottolineare inoltre che stiamo puntando sull’efficientamento energetico anche mediante il montaggio di lampade ad alta efficienza luminosa che consentirà un risparmio dei costi per l’energia e dell’inquinamento luminoso“.

– Chiara Di Miele –